Антонио Конте: «То, что я читал об проблеме с трансфером Росса Баркли, было смешно»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте раскритиковал слухи о том, что ему не удалось подписать Росса Баркли из «Эвертона», потому что у итальянского специалиста был отключен телефон и игрок не имел возможности с ним поговорить. Кроме того, наставник лондонского клуба поделился мнением о сокращении сроков летнего трансферного окна в Англии.

«Во-первых, я хочу сказать, что я не люблю говорить об игроках других команд, потому что это неуважение по отношению к ним.

Но то, что я читал об этой проблеме, было смешно. Да, смешно. Я останавливаюсь. Это смешно. Именно таким определением я поделюсь с вами своими мыслями об этой новости.

Я считаю, что клуб старался сделать все возможное на трансферном рынке. Иногда вы можете купить иногда. Иногда не можете – по различным причинам. Но я думаю, что клуб сделал все, что мог.

Я согласен с решением сократить сроки летнего трансферного окна. Я думаю, это хорошее решение. Я думаю, что если у вас есть программа и четкий план, то нет необходимости ждать до конца, чтобы продать своих игроков.

Если вы решите в нужное время, что эти игроки останутся в команде, они останутся, я не вижу в этом никаких проблем», — сказал Конте.

Летом «Челси» приобрел Альваро Морату у «Реала», Антонио Рюдигера у «Ромы», Давиде Дзаппакосту у «Торино» и Данни Дринкуотера у «Лестера».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports