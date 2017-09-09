Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди неевропейцев

Автор: Никита Воробьев 0

Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро побил рекорд Английской премьер-лиги. Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата из числа футболистов, представляющих неевропейские страны.

Агуэро открыл счет в матче против «Ливерпуля» и забил свой 124-й гол в Англии. Таким образом, 29-летний игрок обошел бывшего форварда «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка, имеющего гражданство Тринидада и Тобаго и 123 реализованных момента.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и дважды выигрывал с «горожанами» чемпионат Англии.

Встреча с «мерсисайдцами» завершилась со счетом 5:0 в пользу команды аргентинского нападающего.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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