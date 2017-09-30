«Халл Сити» Леонида Слуцкого прервал безвыигрышную серию

Английский клуб «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Бирмингем» в матче 11-го тура Чемпионшипа. Таким образом, «тигры» прервали серию из 5 игр без побед.

Встреча, проходившая на стадионе Кингстон Коммуникейшн», завершилась со счетом 6:1. Голы в команде бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России забили Фрейзер Кэмпбелл, Дэвид Мейлер, Джаррод Боуэн, Камил Гросицки, Маркус Хенриксен и Себастьян Ларссон.

«Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 12 очков. Следующий матч коллектив Слуцкого проведет против «Норвич Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»