Премьер-лига. 27-й тур. «Динамо» с минимальным счетом победило «СКА-Хабаровск»

Автор: Тимофей Поршнев 0

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В рамках 27-го тура чемпионата России хабаровский СКА принял московское «Динамо». Гости победили с минимальным счетом.

Премьер-лига. 27-й тур.
СКА-ХАБАРОВСК — ДИНАМО — 0:1 (0:0)
Хабаровск. 22 апреля.
Стадион: «имени Владимира Ленина». 7890 зрителей
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Куцко, Гришко, Наваловский, Никифоров, Канунников (Черевко, 84), Карасев, Федотов (Самсонов, 70), Савичев (Секульский, 67).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Рыков, Рауш, Теттех, Соу, Черных (Темников, 64), Ташаев, Панченко (Марков, 56), Луценко (Соснин, 80).
Голы: 0:1 — Ташаев (69).
Предупреждения: Шунич (7), Соу (34), Гришко (35), Рыков (43).

11 (4) удары(в створ) 8 (5)
14 фолы 16
8 угловые 5
0 офсайды 2
50 % владения мячом 50

Первый тайм прошел в среднем темпе. Вроде команды и пытались нанести удары по воротам, но ничего серьезного создать не получилось. Рауш подавал в штрафную, где никто мяч не принимал или же защитники «СКА-Хабаровска» перехватывали передачу. Однако под конец первой половины оживились хозяева. «Динамо» играло не лучшим образом. Армейцы начали наносить удары по воротам «бело-голубых», но забить не получалось. В начале второго тайма СКА продолжил атаковать соперника. Динамовцам ничего не оставалось, кроме как обороняться. Однако «бело-голубые» провели череду ответных атак и даже забили. Это удалось Маркову. Правда, из офсайда. А вот Ташаев через несколько минут уже открыл счет официально. Как только не бились хозяева, чтобы сравнять счет, но «Динамо» держало крепкую оборону. Как итог, важная победа в матче с хабаровским СКА.

Фото: официальный твиттер ФК «Динамо Москва»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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