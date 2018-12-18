Александр Ломовицкий может перейти в «Динамо» летом

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий может стать игроком московского «Динамо». Футболист попал в сферу бело-голубых.

Московское «Динамо» готово предложить Ломовицкому контракт на выгодных условиях в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что полузащитник попал в сферу интересов петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Стоит отметить, что действующий контракт 20-летнего российского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, Александр Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть – в основном составе), но результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: sport_inside