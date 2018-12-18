Александр Ломовицкий может перейти в «Динамо» летом

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий может стать игроком московского «Динамо». Футболист попал в сферу бело-голубых. 

Московское «Динамо» готово предложить Ломовицкому контракт на выгодных условиях в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что полузащитник попал в сферу интересов петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

Стоит отметить, что действующий контракт 20-летнего российского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, Александр Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть – в основном составе), но результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: sport_inside

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 15-й тур. «Спартак» взял верх над «Крыльями Советов»

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

Андрей Созин: «Спартак» — это не футбольный проект»

Панюков

Андрей Панюков: «Забивать «Спартаку» вдвойне приятно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 