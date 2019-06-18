«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

Автор: Анатолий Акулов 0

Бразильский защитник перебрался в чемпионат России. Мурило Серкейра подписал контракт с московским «Локомотивом».

22-летний бразилец подписал контракт с «железнодорожниками» сроком на 5 лет. В новом клубе он будет выступать под 27-м номером.

Сумма перехода пока не разглашается. Однако, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за Мурило 2,5 миллиона евро.

В общей сложности защитник провел 36 матчей за «Крузейро» в чемпионате Бразилии. Результативными действиями футболист не отметился. Также в его активе выступления за олимпийскую и молодежную сборные Бразилии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Twitter» «Локомотива»

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