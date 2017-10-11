Итальянский политик предложил Джанлуиджи Буффону стать министром спорта Италии

Итальянский политик Витторио Сгарби предложил Джанлуиджи Буффону стать министром спорта Италии в случае победы на выборах. Капитан «Ювентуса» и «скуадры адзурры» может завершить карьеру после чемпионата мира в России.

«Если мы выиграем выборы, то Буффон будет министром спорта. Это подходящий кандидат, он играет за сборную страны, но скоро завершит карьеру.

Он интересуется искусством и политикой. Буффон уже выражал свою заинтересованность, писал мне после этого предложения», – сказал Сгарби.

Ранее Буффон заявил, что его не интересует работа тренером и он хотел бы войти в совет директоров «Ювентуса».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia