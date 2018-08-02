«Барселона» достигла устной договоренности с Артуро Видалем

Каталонский клуб вступил в борьбу за полузащитника «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаля. «Блаугранас» могут перехватить игрока у миланского «Интера», предложив более высокую цену в размере 35 миллионов евро.

Руководство клуба достигло устной договоренности относительно заработной платы чилийца еще на прошлой неделе. Сегодня же была установлена сумма трансфера для перехода игрока, которая составила 35 миллионов евро.

В то же время «Барселона» рассматривает приоритетной кандидатуру Адриена Рабьо из ПСЖ. Если французский полузащитник начнет переговоры с испанским клубом, «Барселона» откажется от подписания контракта с Видалем.

Видаль может отправиться в Барселону для прохождения медицинского осмотра в ближайшие часы. 31-летний чилиец и раньше рассматривался каталонским клубом, который был заинтересован в приобретении игрока еще прошлым летом. Вместо Видаля был приобретен бразилец Паулиньо, который в это межсезонье вернулся в китайский «Ганчжоу Эвергранд» на правах аренды, и таким образом, каталонский клуб снова заинтересовался в чилийском футболисте.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport