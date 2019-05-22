Юнес Намли перешел в «Краснодар»

Автор: Анатолий Акулов 0

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Юнеса Намли. 24-летний хавбек присоединится к клубу в июне.

Краснодарцы урегулировали с голландской командой последние детали трансфера Намли. Юнес подписал с «чёрно-зелёными» личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года.

Напомним, датчанин перешёл в «ПЕК Зволле» летом 2017 года из «Херенвена» на правах свободного агента. «Это отличный шаг для Юнеса. «Краснодар» является действительно большим клубом», — поделился агент игрока Ревьен Канхай.

В текущем сезоне атакующий хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 4 гола и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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