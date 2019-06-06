«ПСЖ» заинтересовался Кейлором Навасом

«ПСЖ» обратил внимание на голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса. Парижане намерены приобрести футболиста.

Утверждается, лидер французского чемпионата уже ведет переговоры со «сливочными» по трансферу вратаря. В нем клуб видит замену итальянцу Джанлуиджи Буффону, который на днях объявил о том, что покидает команду.

Контракт Наваса истекает в следующим сезоне. И летом 2020 года он станет свободным агентом.

Ранее была информация, мадридцы сообщили костариканцу, что они не рассчитывают на него в следующем сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги голкипер провел за королевский клуб 10 матчей, в четырех из которых сохранил ворота «Реала» в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca