«ПСЖ» интересуется Маттейсом де Лигтом

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт привлек внимание «ПСЖ». Лидер французского чемпионата будет не против приобрести игрока. 

По информации источника, голландец может продолжить карьеру в Лиге 1. Парижане намерены предложить ему контракт с зарплатой в 15 млн евро.

«Барселона» готова платить футболисту 7-8 млн евро.

Есть информация, что именно эти два клуба остались в списке претендентов на де Лигта. Напомним, в нынешнем чемпионате Голландии он провел 33 матча, забил три мяча и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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