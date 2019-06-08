«ПСЖ» интересуется Маттейсом де Лигтом

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт привлек внимание «ПСЖ». Лидер французского чемпионата будет не против приобрести игрока.

По информации источника, голландец может продолжить карьеру в Лиге 1. Парижане намерены предложить ему контракт с зарплатой в 15 млн евро.

«Барселона» готова платить футболисту 7-8 млн евро.

Есть информация, что именно эти два клуба остались в списке претендентов на де Лигта. Напомним, в нынешнем чемпионате Голландии он провел 33 матча, забил три мяча и сделал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport