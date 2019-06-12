Килиан Мбаппе забил 100-й гол в карьере

Автор: Дарья Григорьева 0

В матче отборочного этапа Евро-2020 сборная Франции одержала победу над Андоррой (4:0). Во встрече отличился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. 

Форвард установил достижение: в этой игре он открыл счет на 11-й минуте и, таким образом, отправил в ворота соперника свой 100-й мяч в карьере во всех турнирах. За национальную команду француз забил 13 мячей, а за парижан — 87.

Футболист повторил рекорд для не достигших 21-летнего возраста игроков. Он был установлен в 1930-х годах Жаном Николя.

Напомним, в завершившимся сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей, забил 33 мяча и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote, Twitter Opta Jean

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