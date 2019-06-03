Луи ван Гал: «Меня предали в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал вспомнил английский период карьеры. В частности, голландец признался, что «манкунианцы» поступили с ним некрасиво.

67-летний специалист высказал мнение, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд предал его. Напомним, выиграв в своём последнем матче Кубок Англии, голландец уступил место главного тренера Жозе Моуринью.

«Тогда я чувствовал, что меня предали. Потому что слышал от многих людей, что всё было решено уже в декабре-январе. Я часто разговаривал с Вудвордом», — сказал ван Гал.

«После тяжёлых поражений в декабре и вылета из Лиги чемпионов я сказал ему: „Я понимаю, ты можешь меня уволить“. Он ответил: „Нет, никогда. Я никогда этого не сделаю. Верь в себя и не читай прессу», — отметил голландец.

«После этого ты можешь чувствовать, что тебя предали. Сейчас я ещё больше понимаю это, ведь он знал, что в следующем году я бы ушёл», — добавил он.

Луи ван Гал подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» 19 мая 2014 года. Под его руководством команда завоевала в 2016 году Кубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian