«Рома» намерена подписать Марека Гамшика

Полузащитник Марек Гамшик может вернуться в Серию А. Футболист «Далянь Ифан» заинтересовал «Рому».

Как сообщает источник, римляне всерьез планируют подписать словака.

Причем «волки» будут готовы предложить за Гамшика хавбека Хавьера Пасторе, а также определенную денежную сумму.

Напомним, до перехода в китайский чемпионат полузащитник выступал за «Наполи». С 2019 года играет за «Далянь Ифан». На данный момент он провел за команду 11 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com