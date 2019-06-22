«Рома» намерена подписать Марека Гамшика

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник Марек Гамшик может вернуться в Серию А. Футболист «Далянь Ифан» заинтересовал «Рому». 

Как сообщает источник, римляне всерьез планируют подписать словака.

Причем «волки» будут готовы предложить за Гамшика хавбека Хавьера Пасторе, а также определенную денежную сумму.

Напомним, до перехода в китайский чемпионат полузащитник выступал за «Наполи». С 2019 года играет за «Далянь Ифан». На данный момент он провел за команду 11 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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