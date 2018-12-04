Никита Гусев и Павел Дацюк вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура – Кубок Первого Канала. Среди вызванных игроков есть Павел Дацюк и Никита Гусев.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Матчи турнира пройдут 13, 15 и 16 декабря в Ледовом дворце на территории «Парка Легенд».

Игра между сборными России и Финляндии 16 декабря состоится на футбольном стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФХР