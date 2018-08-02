Илья Геркус: «Локомотив» хочет получить еще одного игрока атаки»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Lokomotiv

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб собирается подписать игрока. Он должен помочь клубу в атаке.

«Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто [огненные] варианты.

Спортивный департамент работает работает круглосуточно, и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения – все будет!» – написал Геркус в твиттере.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Ильи Геркуса

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