Илья Геркус: «Локомотив» хочет получить еще одного игрока атаки»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб собирается подписать игрока. Он должен помочь клубу в атаке.

«Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто [огненные] варианты.

Спортивный департамент работает работает круглосуточно, и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения – все будет!» – написал Геркус в твиттере.

Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто 🔥варианты. Спортивный департамент работает работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите🚂😊👍🏼 немножечко терпения — всё будет! pic.twitter.com/nqNSlZ3DQz — Илья Геркус (@ilgerkus) August 2, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Ильи Геркуса