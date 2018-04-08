«Ахмат» ведет переговоры с Рашидом Рахимовым

У «Ахмата» может появиться новый тренер. Возможно, это Рашид Рахимов.

Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат». Грозненский клуб уже начал переговоры с 53-летним тренером. Рахимов выразил ряд пожеланий по поводу возможной работы в «Ахмате».

В субботу с поста главного тренера грозненской команды ушел Михаил Галактионов. «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» 2:3. Исполняющим обязанности стал Игорь Ледяхов.

Рахимов работал на посту главного тренера «Терека» в 2013-2017 годах. Под его руководством клуб занял 5-ое место в сезоне 2016/2017, самое высокое место в истории команды.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»