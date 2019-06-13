Массимилиано Аллегри: «Возьму паузу на год»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что возьмет годичную паузу. Итальянский специалист возглавлял туринский клуб с 2014 по 2019 годы.

«Я собираюсь взять паузу на год, чтобы перезарядиться, вновь взять под контроль личную жизнь, заново ощутить после многих лет любовь моей семьи, детей и друзей.

Последние 16 лет я чувствовал себя словно в блендере. Приходится отбирать время от того, которое обычно проводишь с семьей и друзьями. Я использую этот год, чтобы подзарядиться перед следующим сезоном», – сказал Аллегри.

За пять лет в «Ювентусе» Аллегри стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, а также двукратным обладателем Суперкубка Италии. Специалист стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре сезона подряд оформлял золотой дубль. В Лиге чемпионов Аллегри дважды доходил до финала, но оба раза «Ювентус» проиграл.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia