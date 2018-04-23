Крымчан не пустят на Украину на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам

Жителей Крыма не пустят на территорию Украины по российским паспортам. Документы крымчан не признаны.

«Никаких упрощений для жителей Крыма не будет. Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно, документы недействительны, и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой», – рассказал представитель дипломатических кругов Украины.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»