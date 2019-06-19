«Манчестер Сити» предложит «Наполи» 95 миллионов евро за Калиду Кулибали

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегалец выступает за итальянский клуб с 2014 года.

Клуб из Манчестера готов предложить 95 миллионов евро за 27-летнего футболиста.

В 2016 году в покупке Кулибали был заинтересован лондонский «Челси», но трансфер не состоялся. После неудачных переговоров сенегальский защитник продлил контракт с партенопейцами до 2021 года.

В прошедшем сезоне Кулибали принял участие в 35 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 2 паса. за пять лет в Неаполе сенегалец сыграл 141 игру и забил восемь голов.

Ранее африканец выступал за бельгийский «Генк» и французский «Мец».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport