Киран Триппьер стал игроком мадридского «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер перешел из «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико». Игрок подписал контракт на три года.

Игрок успешно прошел медосмотр и вскоре присоединится к команде. Он стал первым англичанином в «Атлетико» за последние 95 лет.

Испанский клуб заплатит за игрока от 20 до 24 миллиона евро.

Триппьер выступал за лондонский клуб четыре года. Вместе с «Тоттенхэмом» защитник дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

В прошлом сезоне Триппьер провел за «Тоттенхэм» 38 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Атлетико»