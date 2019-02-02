Криштиану Роналду не лишат государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сохранит государственные награды Португалии. Футболист получил приговор суда за неуплату налогов.

В пятницу Совет почетных орденов страны принял решение о том, что ситуация Роналду не подпадает под нормы закона, согласно которым игрок мог бы лишиться государственных наград.

Роналду – кавалер ордена Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы.

Кроме того, он был награжден Орденом Инфанта дона Энрике – национальным рыцарским орденом.

Роналду заплатит штраф 18,8 миллиона евро и получил 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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