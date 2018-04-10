Павел Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pogrebnyak

10 апреля по итогам заседания палаты по решению споров РФС нападающий «Тосно» Павел Погребняк выиграл дело у московского «Динамо». Клуб незаконно разорвал с игроком контракт.

Как стало известно российскому, сумма компенсации, которую клуб будет обязан выплатить футболисту, составит € 750 тыс. При этом сам Погребняк требовал у «Динамо» выплату € 850 тыс.

Футболист не явился на заседание, его интересы представлял спортивный юрист Михаил Прокопец. В ходе разрешения конфликта свои показания дал главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Напомним, что в этом сезоне Павел Погребня сыграл за основную команду «Динамо» только в матче со сборной России, проведя на поле 45 минут. Остальное время вплоть до перехода в «Тосно» нападающий был задействован за молодежную команду «бело-голубых».

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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