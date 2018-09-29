Жозе Моуринью: «Первый гол «Вест Хэм» забил из офсайда, второй – автогол, третий – после фола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о поражении от «Вест Хэма» (1:3). Специалист остался недоволен.

– Что ж, думаю, когда команда приезжает с таким движением и пропускает на 5-й минуте… Это не лучший способ начать матч. Там был офсайд. Возможно, лайнсмен не заметил его и допустил ошибку.

Что касается второго гола, мы знали, что Ярмоленко хорошо владеет левой ногой, но недостаточно агрессивно противостояли ему.

Во втором тайме мы немного отреагировали на происходящее, голкипер соперника сделал несколько сэйвов. Поздравляю скаута, который нашел эту молодежь. 21-летний Исса Диоп просто монстр.

Третий гол добил нас психологически, потому что прямо перед ним судья ошибся и не заметил фол на Рэшфорде. После того, как мы забили, у нас было 20 минут, чтобы сравнять счет, но наша психология была на нуле.

– Почему Санчес остался вне заявки?

– Смотрите, куча людей месяцами просила меня выпустить Марсьяля. А Алексис не очень здорово отыграл на этой неделе. Так что настало время согласиться, и я выпустил Марсьяля вместо Алексиса.

– Как вам в целом игра вашей команды?

– Я могу быть недоволен уровнем игры и психологическим настроем. Стараться нужно всегда – это мой профессиональный подход.

– Что думаете о победе «Вест Хэма»?

– Когда ты только побеждаешь, тебе кажется, что это лучшая победа из возможных. Но первый гол они забили из офсайда, второй – автогол, третий – после ошибки судьи. Но в следующем матче нам стоит начать игру получше.

– Что можете сказать насчет Поля Погба и его недовольства?

– Поль очень старается, – заявил Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC