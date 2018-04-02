Виталий Мутко: «Мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре»

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал положение «Зенита». По его мнению, в питерском клубе всё в порядке, «главное — не ныть».

«Команда очень серьезно укомплектована, тренер там достаточно опытный, единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере – пить». Главное – не ныть, и все встанет на свои места.

Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла.

Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть – пусть надевает коньки и следующий матч проводит так», – сказал Мутко.

Напомним, что сейчас «Зенит» занимает четвертое место в РФПЛ, набрав 42 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС