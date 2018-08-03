Артем Дзюба признан лучшим игроком 1-го тура Премьер-лиги

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Стал известен лучший игрок первого тура российской Премьер-лиги. Это нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 1-го тура в чемпионате России.

За нападающего проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы РПЛ «ВКонтакте».

Дзюба забил первый гол в матче против «Енисея» (2:0).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер РПЛ

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