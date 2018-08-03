Артем Дзюба признан лучшим игроком 1-го тура Премьер-лиги

Стал известен лучший игрок первого тура российской Премьер-лиги. Это нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 1-го тура в чемпионате России.
За нападающего проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы РПЛ «ВКонтакте».
Дзюба забил первый гол в матче против «Енисея» (2:0).
🤘🏻Лучшим игроком 1-го тура Российской Премьер-Лиги признан Артём Дзюба!
За нападающего @zenit_spb проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы Вконтакте.
⚽️ Артём забил первый гол в матче против «Енисея». Поздравляем! #РПЛ #Зенит pic.twitter.com/ZJd2vkRAl8
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 3, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер РПЛ