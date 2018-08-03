Артем Дзюба признан лучшим игроком 1-го тура Премьер-лиги

Стал известен лучший игрок первого тура российской Премьер-лиги. Это нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 1-го тура в чемпионате России.

За нападающего проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы РПЛ «ВКонтакте».

Дзюба забил первый гол в матче против «Енисея» (2:0).

🤘🏻Лучшим игроком 1-го тура Российской Премьер-Лиги признан Артём Дзюба! За нападающего @zenit_spb проголосовали 11 766 (29,46%) пользователей группы Вконтакте. ⚽️ Артём забил первый гол в матче против «Енисея». Поздравляем! #РПЛ #Зенит pic.twitter.com/ZJd2vkRAl8 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 3, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер РПЛ