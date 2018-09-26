Массимо Каррера о схеме 4-2-3-1: «Может, c «Ростовом» сыграем 5-5-5»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал схему в матче 1/16 финала Олимп Кубка России против «Черноморца» (1:0). Московская команда впервые в сезоне сыграла по схеме 4-2-3-1.

О схеме

«Каждый матч отличается от другого. Может, в воскресенье (с «Ростовом» в РПЛ – прим.) сыграем 5-5-5. Сегодня было так.

Мы знали, что для игры Ханни были бы свободные зоны между линиями, и потому так действовали».

Об игре «Черноморца»

«Соперник провел хороший матч. Команда организованная, они сделали то, что смогли сделать против соперника из РПЛ. Но я понимал, что прогулкой этот матч для нас не станет».

О состоянии газона в Новороссийске

«Что касается состояния газона, то я играл и на худших полях. Это футбольное поле, на котором играют обе команды».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

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