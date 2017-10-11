23 сборные обеспечили себе поездку на ЧМ-2018

Право сыграть в финальной части Чемпионата мира 2018-го года получили 23 сборных. Вакантными остаются девять мест.
Второй, после России, на ЧМ квалифицировалась Бразилия. Затем к пятикратным чемпионам мира присоединились Иран и Япония. Первой из европейских сборных путевку на Чемпионат мира получила Бельгия.
Десять европейских команд точно примут участие в ЧМ. Среди них: Россия, Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша Франция, Португалия.
С остальными конфедерациями дела обстоят так:
Южная Америка: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия.
Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия.
Африка: Нигерия, Египет.
КОНКАКАФ: Мексика, Коста-Рика, Панама.
23👌
🇷🇺RUS
🇧🇷BRA
🇮🇷IRN
🇯🇵JPN
🇲🇽MEX
🇧🇪BEL
🇰🇷KOR
🇸🇦KSA
🇩🇪GER
🦁ENG
🇪🇸ESP
🇳🇬NGA
🇨🇷CRC
🇵🇱POL
🇪🇬EGY
🇮🇸ISL
🇷🇸SRB
🇫🇷FRA
🇵🇹POR
🇦🇷ARG
🇨🇴COL
🇺🇾URU
🇵🇦PAN
— #WCQ ⚽️🏆 (@FIFAWorldCup) October 11, 2017
Вакантными еще остаются девять мест. Четыре путевки в плей-офф разыграют европейские сборные в стыковых играх: Швейцария, Италия, Хорватия, Северная Ирландия, Швеция, Дания, Ирландия, Греция. Трех представителей делегирует Африка, кроме того в интерконтинентальных стыках Австралия встретится с Гондурасом, а Перу — с Новой Зеландией.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер чемпионата мира-2018