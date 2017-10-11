23 сборные обеспечили себе поездку на ЧМ-2018

Право сыграть в финальной части Чемпионата мира 2018-го года получили 23 сборных. Вакантными остаются девять мест.

Второй, после России, на ЧМ квалифицировалась Бразилия. Затем к пятикратным чемпионам мира присоединились Иран и Япония. Первой из европейских сборных путевку на Чемпионат мира получила Бельгия.

Десять европейских команд точно примут участие в ЧМ. Среди них: Россия, Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша Франция, Португалия.

С остальными конфедерациями дела обстоят так:

Южная Америка: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия.

Азия: Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Африка: Нигерия, Египет.

КОНКАКАФ: Мексика, Коста-Рика, Панама.

Вакантными еще остаются девять мест. Четыре путевки в плей-офф разыграют европейские сборные в стыковых играх: Швейцария, Италия, Хорватия, Северная Ирландия, Швеция, Дания, Ирландия, Греция. Трех представителей делегирует Африка, кроме того в интерконтинентальных стыках Австралия встретится с Гондурасом, а Перу — с Новой Зеландией.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер чемпионата мира-2018