Ассистент Жозе Моуринью покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что команду по окончании сезона покинет ассистент главного тренера Руи Фариа. Специалист работал с Жозе Моуринью на протяжении последних 17 лет.

«После долгих размышлений и с тяжелым сердцем я решил, что пришло время двигаться вперед. Я провел 17 незабываемых и невероятных лет, но почувствовал, что мне нужно провести некоторое время с семьей, перед тем как принимать новый вызов в профессиональной карьере.

Благодарю главного тренера, Жозе Моуринью, за то, как он верил в меня все эти годы. Хочу сказать ему спасибо за предоставленную возможность, знания и опыт, но в первую очередь — за дружбу. Также хочу поблагодарить «МЮ» и другие клубы, в которых у меня была привилегия работать все эти годы», — сказал Фариа.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 78 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

