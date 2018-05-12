Ассистент Жозе Моуринью покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что команду по окончании сезона покинет ассистент главного тренера Руи Фариа. Специалист работал с Жозе Моуринью на протяжении последних 17 лет.

«После долгих размышлений и с тяжелым сердцем я решил, что пришло время двигаться вперед. Я провел 17 незабываемых и невероятных лет, но почувствовал, что мне нужно провести некоторое время с семьей, перед тем как принимать новый вызов в профессиональной карьере.

Благодарю главного тренера, Жозе Моуринью, за то, как он верил в меня все эти годы. Хочу сказать ему спасибо за предоставленную возможность, знания и опыт, но в первую очередь — за дружбу. Также хочу поблагодарить «МЮ» и другие клубы, в которых у меня была привилегия работать все эти годы», — сказал Фариа.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 78 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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