Сергей Гуренко: «Готов пройти детектор лжи»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил, что команда не сдавала матч «Зениту» в квалификации Лиги Европы. В ответном матче клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 8:1.

«Готов пройти все проверки, даже публично, на телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии, — заявил Гуренко.

В квалификации Лиги Европы «Динамо» на своем поле обыграло «Зенит» со счетом 4:0. В ответном матче петербуржцы отыграли разницу в счете в основное время, а в овертайме забили еще четыре мяча. Матч завершился со счетом 8:1.

Гуренко покинул минский клуб по окончании сезона в Беларуси. «Динамо» по итогам сезона заняло третье место в чемпионате страны.

Фото: Global Look Press

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