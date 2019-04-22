Малком хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник Малком планирует выступать за «Барселону» по меньшей мере еще один год. Бразильский футболист стал игроком каталонского клуба летом 2018 года.

22-летний Малком опасается возможного перехода к каталонцам форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Если трансфер француза состоится, то Малком по окончании сезона, скорее всего, захочет покинуть «Барселону».

Прошлым летом сине-гранатовые купили хавбека у «Бордо» за 41 миллион евро, подписав с ним контракт до 2023 года. Изначально Малком дал согласие на переход в итальянскую «Рому», но после запроса «Барселоны» игрок принял решение выступать за «блаугранас».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать Малкома за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский полузащитник провел 12 игр, забил гол и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL Esporte