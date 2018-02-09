Эдерсон: «Если нужно, могу сыграть в полузащите»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал, что может при необходимости сменить амплуа. Игрок способен играть и на позиции хавбека.

«Когда я играл за молодежную команду «Бенфики» и кого-то не хватало, меня ставили в полузащиту, и я не подводил. Если нужно, могу вновь сыграть в средней линии. Это нелегко, особенно в премьер-лиге, но для меня это стало бы вызовом.

В нашей команде много хороших полузащитников, но мне всегда было комфортно играть с мячом ногами. Думаю, это прирожденный талант», – сказал Эдерсон.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca