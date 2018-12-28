Курбан Бердыев: «Любого игрока продаем и никого не покупаем»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о планах клуба на зимние трансферное окно. Кроме того специалист отметил, кого они могли бы приобрести.

«Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 млн евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая», — заявил Бердыев.

Но главный тренер казанской команды добавил, что если на рынке появится молодой перспективный игрок, который готов прийти на маленькую зарплату, то клуб может его приобрести.

Напомним, что в нынешнем сезоне в РПЛ «Рубин» занимает шестое место с 25 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»