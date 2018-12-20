«МЮ» нацелился на защитника «Порту»

Защитник «Порту» Эдер Милитао может перебраться в Англию. Футболист, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» заинтересованы в переходе молодого игрока в команду. Считается, что кандидатура Милитао является предпочтительней, чем вариант с защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Сумма трансфера бразильца составляет около 40 млн фунтов.

Напомним, что Эдер Милитао проводит свой первый сезон в Европе. Ранее он выступал за «Сан-Паулу». В нынешнем году защитник провел за «Порту» 10 игр и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph