«Барселона» и «Эспаньол» выразили соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

В Испании скончалась известная оперная певица Монтсеррат Кабалье. В связи с ее смертью выразили свои соболезнования «Барселона» и «Эспаньол».
«Барселона» хочет выразить свои соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, значимой фигуры в мире оперы и всеобщим культурным достоянием. Она навсегда останется голосом Олимпиады-92», – говорится в твиттере «Барсы».
«Сегодня навсегда погас голос Монтсеррат Кабалье, артистки с мировым именем и лицом лучшей Олимпиады в истории – Барселоны-92. «Эспаньол» скорбит по потере великой представительнице Барселоны», – говорится в твиттере «Эспаньола».
85-летняя певица сегодня скончалась в Барселоне, уроженкой которой и является. Она исполняла гимн Олимпиады-92, которая прошла в столице Каталонии.
El FC Barcelona quiere expresar su pésame per la pérdida de Montserrat Caballé, figura reconocidísima en el mundo de la ópera y referente cultural universal. Para siempre la voz de Barcelona 92
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2018
Avui s'ha apagat per sempre la veu de Montserrat Caballé, artista de reconeixement global i imatge dels millors JJOO de la Història, els nostres, Barcelona'92. Des del RCD Espanyol de Barcelona mostrem la nostra tristesa per la pèrdua d'una gran barcelonina universal. DEP. #RCDE pic.twitter.com/zB3PBTt1NO
— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) October 6, 2018
Фото: твиттер «Эспаньола»
Источник: твиттер «Барселоны»