«Барселона» и «Эспаньол» выразили соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

Автор: Поршнев Тимофей 0

Montserrat Caballe

В Испании скончалась известная оперная певица Монтсеррат Кабалье. В связи с ее смертью выразили свои соболезнования «Барселона» и «Эспаньол».

«Барселона» хочет выразить свои соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, значимой фигуры в мире оперы и всеобщим культурным достоянием. Она навсегда останется голосом Олимпиады-92», – говорится в твиттере «Барсы».

«Сегодня навсегда погас голос Монтсеррат Кабалье, артистки с мировым именем и лицом лучшей Олимпиады в истории – Барселоны-92. «Эспаньол» скорбит по потере великой представительнице Барселоны», – говорится в твиттере «Эспаньола».

85-летняя певица сегодня скончалась в Барселоне, уроженкой которой и является. Она исполняла гимн Олимпиады-92, которая прошла в столице Каталонии.

Фото: твиттер «Эспаньола»
Источник: твиттер «Барселоны»

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