«Барселона» и «Эспаньол» выразили соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

В Испании скончалась известная оперная певица Монтсеррат Кабалье. В связи с ее смертью выразили свои соболезнования «Барселона» и «Эспаньол».

«Барселона» хочет выразить свои соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, значимой фигуры в мире оперы и всеобщим культурным достоянием. Она навсегда останется голосом Олимпиады-92», – говорится в твиттере «Барсы».

«Сегодня навсегда погас голос Монтсеррат Кабалье, артистки с мировым именем и лицом лучшей Олимпиады в истории – Барселоны-92. «Эспаньол» скорбит по потере великой представительнице Барселоны», – говорится в твиттере «Эспаньола».

85-летняя певица сегодня скончалась в Барселоне, уроженкой которой и является. Она исполняла гимн Олимпиады-92, которая прошла в столице Каталонии.

El FC Barcelona quiere expresar su pésame per la pérdida de Montserrat Caballé, figura reconocidísima en el mundo de la ópera y referente cultural universal. Para siempre la voz de Barcelona 92 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2018

Avui s'ha apagat per sempre la veu de Montserrat Caballé, artista de reconeixement global i imatge dels millors JJOO de la Història, els nostres, Barcelona'92. Des del RCD Espanyol de Barcelona mostrem la nostra tristesa per la pèrdua d'una gran barcelonina universal. DEP. #RCDE pic.twitter.com/zB3PBTt1NO — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) October 6, 2018

Фото: твиттер «Эспаньола»

Источник: твиттер «Барселоны»