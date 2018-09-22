Умер президент БАТЭ Анатолий Капский

В возрасте 52 лет умер председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Он руководил клубом с момента основания.

Напомним, в 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак. Первый курс химиотерапии прошел в 1987 году. В 1999 году случился рецидив злокачественного заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе перенес сложнейшую операцию на сердце, в ходе которой пребывал в трехдневной коме.

В середине 1995 году Капский возглавил компанию «Сталкер», через которую продавал комплектующие на БАТЭ. Позже «Сталкер» стал одним из дилеров продукции завода.

В 1996-м было решено восстанавливать заводскую команду БАТЭ. Руководителем клуба стал Анатолий Капский, а главным спонсором – его предприятие «Сталкер». В 2014 году по версии «Ежедневника» стал самым успешным бизнесменом Минской области.

Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба, который был основан 12 апреля 1996 года.

В 1999-м борисовчане впервые завоевали золотые медали чемпионата Беларуси. С тех пор команда постоянно входит в число лучших белорусских клубов. На ее счету – четырнадцать чемпионских титулов. БАТЭ за 21 год своего существования трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз – в Суперкубке.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт БАТЭ