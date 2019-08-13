Криштиану Роналду рассказал, в чем его отличие от Лионеля Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поведал о главном отличии между ним и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Оно заключается в количестве побед.

«Вся разница между нами заключается в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами и становился лучшим бомбардиром турнира шесть раз. Лео — классный игрок, его будут помнить за пять «Золотых мячей», а также за высочайший уровень игры, который он показывает год за годом», — сказал Роналду.

Напомним, португальский футболист выигрывал Лигу чемпионов один раз в составе «Манчестер Юнайтед», а также четыре раза — в составе «Реала». Месси побеждал в Лиге чемпионов четыре раза вместе с «Барселоной».

Отметим, что в активе обоих футболистов по пять «Золотых мячей».

Фото: Global Look Press

Источник: DAZN