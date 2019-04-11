«Реал» оценивает трансфер Гарета Бэйла в 130 миллионов евро

«Реал» рассматривает продажу полузащитника Гарета Бэйла. Уже названа стоимость футболиста.

Мадридский клуб оценивает валлийца в 130 миллионов евро, но готов снизить цену для заключения сделки. В «Реале» считают, что из-за стоимости и высокой зарплаты игрока, трансфер смогут себе позволить только четыре или пять клубов.

Кроме этого, допускается обмен 29-летнего футболиста на Поля Погба («Манчестер Юнайтед») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»), которые входят в число трансферных целей команды.

Фото: Global Look Press

Источник: As