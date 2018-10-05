Матч Россия – Швеция начнется на час позже из-за недосмотра УЕФА и РФС

Время начала матча Лиги наций между сборными России и Швеции перенесено на один час. Все из-за недосмотра УЕФА и РФС.

Из-за недосмотра РФС и УЕФА стартовый свисток прозвучит не в 21.45 по московскому времени (20.45 CET, стандартное время начала матчей УЕФА), а в 22.45 (21.45 CET).

Калининградское время отличается от московского и отстает на один час. Это не было учтено при назначении времени, поэтому игра начнется на час позже.

В связи с тем, что игра состоится уже 11 октября, было принято решение не менять время. Шведская федерация футбола приняла это изменение.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Федерации футбола Швеции