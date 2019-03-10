Бьорн Куйперс обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико»

УЕФА назначил судей на два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречи пройдут 12 марта.

Игру между «Ювентусом» и «Атлетико» обслужит бригада арбитров из Голландии. Главным судьей назначен Бьорн Куйперс, его ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр – Деннис Хиглер . Видеопомощник рефери – Данни Маккели. Ассистент видеопомощника рефери – Пол ван Букел.

На другой матч вторника «Манчестер Сити» – «Шальке» назначены французские судьи. Главный арбитр – Клеман Тюрпен, его ассистенты – Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертый арбитр – Рудди Буке. Видеопомощник рефери – Николя Ренвий. Ассистент видеопомощника рефери – Франсуа Летесье.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА