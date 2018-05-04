Тренер «Зальцбурга»: «Российские судьи подавлены, они признали, что ошиблись. Это тронуло меня»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе высказался по поводу ошибки российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Марселем». Специалиста тронуло признание ошибки российскими судьями.

На 116-й минуте Карасев ошибочно назначил угловой в пользу прованской команды. После розыгрыша этого углового «Марсель» забил гол и прошел в финал.

«Мне сказали, что российские судьи были очень подавлены и расстроены, когда в судейской поняли, что допустили ошибку, они ее признали.

Это тронуло меня. Если человек может признать свою вину, я готов его простить», – сказал Розе.

Фото: Global Look Press

Источник: Ouest France