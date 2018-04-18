КДК РФС не имел права рассматривать удар Александра Головина шипами в бедро Бояна Йокича

Глава КДК Артур Григорьянц объяснил, почему комитет не стал изучать эпизод с участием полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче 26-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1). В первом тайме хавбек сборной России ударил шипами в бедро защитника «Уфы» Бояна Йокича и получил от судьи Евгения Турбина желтую карточку.

«Оснований обсуждать эпизод с поведением Головина не было, КДК не имел права его рассматривать. Судья оценил инцидент во время матча, дав Головину желтую карточку.

Рассмотрение этого случая на основании материалов СМИ было бы возможно лишь в том случае, если бы арбитр не видел данного эпизода. Это общая тенденция ФИФА и УЕФА.

Рассмотрение дисквалификации игроку назначается только при предъявлении футболисту красной карточки, а это не случай Головина», – сказал Григорьянц.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат