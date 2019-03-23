Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович интересен «Баварии» и «Барселоне». Немцы уже готовят его трансфер.

Мюнхенский клуб в ближайшие часы сделает первое предложение о трансфере 21-летнего серба. Утверждается, что сам Йович хочет перейти в «Барселону», которая продолжает работать над его трансфером.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль снова просмотрит футболиста в матче квалификации Евро-2020 Португалия – Сербия. Йович в четверг забил первый гол за сербов – в ворота Германии (1:1).

«Айнтрахт» озвучил стартовую цену за игрока – 60 миллионов евро. Сумма может вырасти до 70 миллионов.

Немцы выкупят Йовича у «Бенфики» за 6 миллионов евро по окончании срока аренды. Португальцы получат 20% от суммы последующего трансфера.

В бундеслиге Йович забил 15 голов в нынешнем сезоне и уступает в гонке бомбардиров лишь форварду «Баварии» Роберту Левандовскому (18).

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo