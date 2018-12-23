Тибо Куртуа: «Никогда не бывает приятно сидеть на скамейке»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о конкуренции с другим голкипером клуба Кейлором Навасом. Футболист поделился своим мнением по поводу ситуации.

«Я уважаю Кейлора также, как и других футболистов, которые выиграли три Лиги чемпионов. Никогда не бывает приятно сидеть на скамейке запасных. Думаю, ему тоже неприятно. Но я вижу, что он хорошо работает. Между нами нет плохих отношений, все голкиперы усердно тренируются», — заявил Куртуа.

Напомним, что вратарь перешел в мадридский клуб в этом году. В нынешнем сезоне он пропустил 18 мячей в 14 матчах.

«Реал» занимает в чемпионате Испании четвертое место с 29 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca