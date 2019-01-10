Федун и Алекперов поменяли структуру владения «Спартаком»

Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом. Структура претерпела некоторые изменения.

Сообщается, что из числа акционеров «Спартака» исчезла зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания ​Moran Trading Resources Ltd, ранее контролировавшая 70 процентов его капитала.

Также говорится, что в прошлом году, в декабре, по данным источника, у АО появилось два новых акционера. Они в сумме владеют почти 70 процентов «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции: ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44 процентами в капитале и АО «Капитальные активы», который имеет 22 процента.

Оставшиеся 30,56 процентов футбольного клуба принадлежат гражданину РФ. Его имя не называется.

«Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну практически в равных долях.

Напомним, что нынешним владельцам «Спартак» принадлежит 15 лет. В 2003-2004 годах клуб приобрели у Андрея Червиченко.

В сезоне 2016/17 «красно-белые» выиграли чемпионат России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»