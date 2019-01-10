Федун и Алекперов поменяли структуру владения «Спартаком»

Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом. Структура претерпела некоторые изменения.
Сообщается, что из числа акционеров «Спартака» исчезла зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Moran Trading Resources Ltd, ранее контролировавшая 70 процентов его капитала.
Также говорится, что в прошлом году, в декабре, по данным источника, у АО появилось два новых акционера. Они в сумме владеют почти 70 процентов «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции: ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44 процентами в капитале и АО «Капитальные активы», который имеет 22 процента.
Оставшиеся 30,56 процентов футбольного клуба принадлежат гражданину РФ. Его имя не называется.
«Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну практически в равных долях.
Напомним, что нынешним владельцам «Спартак» принадлежит 15 лет. В 2003-2004 годах клуб приобрели у Андрея Червиченко.
В сезоне 2016/17 «красно-белые» выиграли чемпионат России.
Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»