Роббен может продолжить карьеру в «Интере»

Автор: Дарья Григорьева 0

Стало известно, где полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить футбольную карьеру. Игрок, вероятно, переберется в чемпионат Италии.  

Хавбек по окончании сезона в качестве свободного агента может перейти в «Интер». Предполагается, что инициатива подписать голландца исходила от агентов футболиста.

Контракт Роббена с мюнхенским клубом истекает летом 2019 года. Ранее была информация, что он может продолжить карьеру в «ПСВ».

Напомним, хавбек перешел в «Баварию» в 2009 году. В нынешнем сезоне в Бундеслиге полузащитник провел девять игр и забил три мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: FcInterNews.it

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