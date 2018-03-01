Даниэл Карвальо: «Чтобы вернуться из ЦСКА в чемпионат Бразилии, я заплатил полмиллиона долларов»

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо заявил, что грабители похитили его футболку, в которой полузащитник выиграл финальный матч Кубка УЕФА-2005. Также 34-летний бразилец рассказал, как покинул «армейский» клуб.

– У вас остались вещи с символикой ЦСКА?

Много всего. В том числе куртка и майка, которые висят дома в зале.

– Та футболка, в которой выиграли Кубок УЕФА?

Нет, другая. Ту украли. Три года назад грабители ворвались и забрали ее, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.

После победы в Кубке УЕФА вы встретились с Владимиром Путиным.

Нам тогда с ним не удалось пообщаться. Переводчика рядом не оказалось. Увы, лишь сделали пару кадров с Путиным. Фото лежит у меня дома на полочке. Все, кто заходит в гости, поражаются. Путина знают во всём мире. Не то что президента Бразилии. Сейчас от него все держатся на расстоянии. Помню, в 2005-м мы все хотели познакомиться с Путиным.

– После выигрыша европейского трофея вами заинтересовались в Европе?

Пришли предложения от «Манчестер Сити» и «Интера», которые я показал президенту ЦСКА. У меня была возможность уйти на большую зарплату, но я сам не захотел. Мне и в Москве было хорошо. Мне было не на что жаловаться.

– Но вскоре вы стали значительно меньше играть.

Тогда-то мне и стало грустно. Я захотел домой. Чтобы вернуться в чемпионат Бразилии, я заплатил полмиллиона долларов. Не другой клуб меня выкупил, а я лично! Отдал свои деньги на разрыв контракта. На тот момент у меня даже не было предложений от команд.

– Не жалко было полмиллиона долларов?

Я многим обязан ЦСКА. Все, что сегодня есть у меня, моего сына и всей семьи, – это благодаря ЦСКА. Титулы, карьера, средства. Спасибо «армейцам»: болельщикам, президенту, тренеру, партнерам. Я всегда буду в долгу перед ними. На всю жизнь со мной останется гордость от выступления в ЦСКА.

Напомним, за красно-синих бразилец выступал с 2004 по 2009 годы. В московском клубе атакующий полузащитник становился двукратным чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Кубка УЕФА и трехкратным победителем Суперкубка России.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: «Чемпионат»