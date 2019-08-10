УЕФА может отменить отстранение Мурада Мусаева в еврокубках

Автор: Андрей Синельщиков 0

Мурад Мусаев и Федор Смолов

РФС и «Краснодар» при помощи юридической организации из Швейцарии пытаются отменить отстранение старшего тренера Мурада Мусаева в еврокубках. Специалисту могут вернуть возможность находиться в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка.

В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться на скамье запасных во время матчей еврокубков в течение года из-за того, что специалист исполняет функции главного тренера, не имея соответствующей лицензии.

Мусаев не мог находиться в технической зоне уже на домашней игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Первая встреча закончилась победой португальского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Сержиу Оливейра.

Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа. Российский клуб либо пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, либо попадет в групповой этап Лиги Европы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: РБ-Спорт

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