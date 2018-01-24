Агент Эльюнусси: «Впервые слышу об интересе «Зенита». Переговоров с российскими клубами нет»

Автор: Лидия Дидык 0

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Базеля» Мохамеда Эльюнусси, прокомментировал информацию о переезде игрока в Россию. Представитель футболиста опроверг слух об интересе «Зенита» к его клиенту.

«Впервые слышу об интересе «Зенита» к Эльюнусси, ничего об этом не знаю.

Переговоров с российскими клубами мы не ведем», – сообщил представитель футболиста.

Недавно появилась информация о том, что Роберто Манчини обратил внимание на Эльюнусси еще летом прошлого года и следил за игроком все это время.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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