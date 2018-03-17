Ари в течение месяца получит российский паспорт

Нападающий московского «Локомотива» Ари все ближе к получению российского паспорта. По словам игрока, событие должно произойти в течение месяца.

«Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное – следить за здоровьем и помогать моей команде», — сказал Ари.

32-летний футболист также выразил сожаление, что форвард санкт-петербургского Александр Кокорин получил тяжелую травму и пропустит до пяти месяцев.

«Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – подчеркнул Ари.

Бразилец с 2010 года выступает в России. Ранее он играл за московский «Спартак» и «Краснодар».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС